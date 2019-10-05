Военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Россией вновь стало темой обсуждений между главами двух государств на полях прошедшего в Сочи заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Президенты говорили о многом, но именно эта сторона контактов Баку и Москвы всегда больше всего привлекает к себе внимание.

Нужно понимать, что Азербайджан и Россия не дружат против кого-то. Взаимодействие наших стран направлено исключительно на обеспечение их собственных национальных интересов, защиты своего суверенитета. В том числе, сотрудничество военно-техническое, вокруг которого с подачи Армении временами возникают какие-то прения.

Как показала новейшая история, Азербайджан и Россия очень близки, и потому какие-то недоразумения и проблемы перерабатываются и исчезают сами собой, стоит им появиться между нами. В свое время противниками такого взаимопонимания было сделано немало для того, чтобы Москва пересмотрела свою позицию по оружейному сотрудничеству с Баку.

Конец этому положил сам Президент России. Три года назад, через пару месяцев после апрельских боев в Карабахе, Владимир Путин, встречаясь с Сержем Саргсяном, в очередной раз ответил на претензии армянской стороны о продаже Азербайджану российского оружия и расставил точки над "i".

"На современном рынке вооружения любая страна может купить практически любое оружие. И, скажем, такая страна, как Азербайджан, нефтедобывающая страна, страна с почти 10-миллионным населением и быстро растущей экономикой, достаточно большим объемом золотовалютных резервов, конечно, в состоянии купить оружие где угодно", - сказал Президент России.

Таким ответом Владимир Путин фактически пресек дальнейшие спекуляции и шантаж в вопросе оружейных контрактов России с Азербайджаном. А также дал понять, что Россия Азербайджану оружие продавала и будет продавать.

Несмотря на ожидания армянской стороны, после апрельских боев военно-техническое сотрудничество между Россией и Азербайджаном нисколько не сбавило темпа. Наоборот, оно стало даже более гласным.

В 2018 году, по итогам переговоров в Москве с российским коллегой, Президент Ильхам Алиев отмечал, что "контракты, реализованные между Россией и Азербайджаном, продукция военного назначения, закупленная Азербайджаном из России, превышает пять миллиардов долларов и имеет тенденцию к росту. Поскольку Азербайджан продолжает модернизацию Вооруженных сил, а Россия является важнейшим мировым производителем и поставщиком военной продукции на международные рынки".

В интервью РИА Новости в начале текущего года Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан ожидает полной реализации заключенных ранее контрактов на поставку российской военной техники, подчеркнув, что наша страна - один из крупных получателей российского вооружения. Азербайджанский лидер назвал закупки республикой российской военной техники перманентным процессом и дал понять, что тут для Баку нет никаких табу. "Россия является одним из главных поставщиков современной, надежной военной техники, и мы имеем полный доступ к ней", - заявил глава Азербайджана.

Тема военно-технического сотрудничества поднимается на всех двусторонних встречах. Была она обсуждена и в ходе последних переговоров президентов Азербайджана и России в Сочи.

Информируя о встрече с Владимиром Путиным участников пленарной сессии, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении отметил: "Сегодня мы договорились о том, что продолжим работу в этом направлении, несмотря на то, что только подписанные контракты между нами в рамках приобретения российской техники составляют 5 миллиардов долларов, из которых 3 миллиарда уже реализованы". И добавил, что работа в этом направлении будет продолжаться.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов:

"Оружейное сотрудничество между Азербайджаном и Россией, на мой взгляд, имеет большое значение для обеих стран и интересно и Москве, и Баку.

В Сочи во время работы клуба "Валдай" произошло событие, которое, судя по армянским СМИ, было с тревогой воспринято в Армении. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев договорились о продолжении максимально успешного сотрудничества в военно-технической сфере.

Это говорит о том, что Москва не поддалась шантажу Еревана и не собирается прекращать поставки Баку новейших видов вооружений. Не возымела действия и демагогия на тему якобы использования российского вооружения против стратегического союзника РФ - Армении. Думаю, в Москве прекрасно понимают, что отнюдь не Баку является главным возмутителем спокойствия в регионе, и будут продолжать сотрудничество с Азербайджаном и, более того, его усиливать.

Продажа вооружений для России - это, прежде всего, политика, и Москва никогда не стала бы его поставлять тем, кто может представлять угрозу ее национальным интересам. Современное оружие - это, прежде всего, новейшие технологии и, соответственно, многолетнее сотрудничество по его обслуживанию российскими специалистами. Более того, для управления техникой наверняка будет необходима соответствующая подготовка азербайджанских военных в России, а это еще большая перспектива и лишнее доказательство того, что у наших стран никогда не будет конфликта межу собой".

В конце сентября в Баку прошло 13-е по счету заседание Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству Азербайджан-Россия. Стороны рассмотрели нынешнее состояние военно-технического сотрудничества и определили основные направления деятельности на 2020 год.

Военная сфера - дело тонкое и сопряженное со множеством табу, поэтому о подробностях договоренностей не сообщается. Тем не менее, по мнению аналитиков, в будущем году стоит ожидать серьезной активизации на этом поле. Вооруженные силы Азербайджана продолжают модернизироваться параллельно растущим возможностям страны. И сегодня эти возможности создают условия для приобретения самых современных видов вооружения. Российское же оружие известно в мире своими высокими боевыми и качественными характеристиками.

Отметим, что Азербайджан приобретает оружие не только у России. Арсенал азербайджанских ВС пополняется также продукцией Беларуси, Израиля, Пакистана и ряда других стран. Но российское вооружение в приоритете, и такая ситуация, судя по всему, будет сохраняться и впредь.

Укрепление ВС страны и военной мощи Азербайджана необходимо, пока продолжается армянская агрессия. У Азербайджана достаточно возможностей для построения сильной и хорошо вооруженной армии, гарантирующей безопасность самой страны и, если говорить шире, - всего региона. И можно только приветствовать, что рядом с нами в решении этой непростой задачи стоит такой партнер, как Россия.

Зульфугар Ибрагимов