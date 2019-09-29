В Баку прошло очередное, уже 13-е по счету заседание Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству Азербайджан-Россия. Эти встречи носят практический характер, и каждая завершается конкретным результатом. Результат данной встречи непременно выразится в дальнейшем усилении азербайджанской армии.

За последние годы арсенал Вооруженных сил Азербайджана пополнился различными видами самого передового вооружения производства российского военно-промышленного комплекса. По последним данным, общий объем закупок достиг 5 миллиардов долларов.

Кстати, эту цифру озвучил на встрече с главой России Владимиром Путиным в сентябре прошлого года в Сочи Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Коснувшись военно-технического сотрудничества между двумя странами, глава государства отметил, что это взаимодействие наших стран уже имеет большие традиции.

"Контракты, реализованные между Россией и Азербайджаном, вернее, продукция военного назначения, закупленная Азербайджаном из России, превышает 5 миллиардов долларов и имеет тенденцию к росту, поскольку Азербайджан продолжает модернизацию Вооруженных сил, а Россия является важнейшим мировым производителем и поставщиком военной продукции на международные рынки", - сказал Президент Азербайджана.

В июне текущего года замминистра оборонной промышленности страны Яхья Мусаев, принимая участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", сообщил ТАСС, что у Азербайджана с Россией есть несколько больших проектов, которые действуют до сих пор. Например, с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение".

"Это контракт надежный и обоюдно выгодный. Мы также производим по лицензии автомат Калашникова АК-74М и имеем большой задел в рамках этого соглашения. Есть ряд контрактов на запчасти и сервисное обслуживание", - цитирует ТАСС.

Как отметил в беседе с Day.Az военный эксперт, полковник запаса Шаир Рамалданов, в военно-техническом сотрудничестве России и Азербайджана, помимо закупки вооружений, нашло отражение обслуживание закупленного вооружения, вопросы ремонта, замены комплектующих. Это большой комплекс вопросов, и потому для участия в 13-й встрече в Баку прибыла солидная российская делегация - около 40 человек.

"По имеющейся у меня информации, спектр обсужденных вопросов широк. Одной из тем обсуждений был вопрос качества военной продукции. Азербайджанская сторона высказывала свои предложения по комплектации, чтобы в будущем были учтены эти моменты. Велся разговор о том, какое вооружение может быть отремонтировано непосредственно в Азербайджане. Изучались возможности ремонтного парка Азербайджана, заводов, которые могут выполнить ту или иную задачу. Рассматривался вопрос дополнительного оборудования. Насколько мне известно, встреча была очень плодотворная, и по всем вопросам стороны обменялись ценной информацией. Думаю, на этой основе могут быть подготовлены предложения непосредственно руководителям государств, чтобы в дальнейшем на основании этих предложений на более качественном уровне выполнять те задачи, которые возлагаются на обе стороны в плане военного сотрудничества", - сказал военный эксперт.

Рамалданов отметил, что сегодня на вооружении ВС Азербайджана находится новейшая российская военная техника. Это и новейшие танки Т-90С, и БМП-3, и новейшие бронетранспортеры БТР-82А, которыми сейчас обновляется парк бронетанковой техники самой России. Азербайджаном закуплены новейшие артиллерийские комплексы, комплексы реактивного залпового огня, системы ПВО. Авиационный парк сформирован в основном российскими летательными аппаратами. На приобретенных ранее самолетах сейчас устанавливается новейшее навигационное оборудование и средства разведки. Новейшую технику из России получают инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии. И так далее.

В целом, по словам Шаира Рамалданова, на сегодняшний день в Азербайджане нет таких родов войск, где бы не использовалась продукция военно-промышленного комплекса России.

"Мы используем наряду с этим продукцию и других государств, но основная часть - российская техника и вооружение. У нас с Россией в плане военного сотрудничества очень тесные связи. Сейчас осуществляются совместные разработки, в том числе в сфере военной промышленности Азербайджана, есть определенные договоренности, имеющиеся договора о совместном производстве того или иного военного оборудования расширяются. Россия также активно участвует в подготовке специалистов по эксплуатации той или иной приобретенной Азербайджаном техники. В России в академиях учатся будущие специалисты Вооруженных сил Азербайджана, в том числе технический персонал.

Россия всегда была нашим стратегическим партнером во всех областях, в том числе в военно-технической сфере. На сегодня российский ВПК и по цене, и по рентабельности более всего подходит нам для комплектации Вооруженных сил.

ВПК России постоянно развивается, РФ входит в тройку ведущих государств-производителей оружия. Это еще раз говорит о том, что Азербайджан комплектует сегодня свои Вооруженные силы и имеет договора с теми военно-промышленными комплексами, которые являются передовыми в мире. А это, в свою очередь свидетельствует о качестве той продукции, которую мы закупаем", - подчеркнул военный эксперт.

Как писал ранее ТАСС, Азербайджан является крупным партнером РФ на оружейном рынке. Согласно оценке Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2006-2016 годах доля российского вооружения в суммарном импорте оборонной продукции Азербайджана составляла порядка 22%.

Детализируя эти данные, российское издание напоминает, что в рамках крупного пакета контрактов азербайджанская сторона получила от РФ в 2013-2018 годах значительный объем вооружения сухопутных войск нового производства: 100 основных танков Т-90С; 118 боевых машин пехоты БМП-3; 230 бронетранспортеров БТР-82А; 166 артиллерийских систем, в том числе 18 самоходных гаубиц "Мста-С" калибра 152 мм, 18 самоходных орудий "Вена" калибра 120 мм (Азербайджан стал их стартовым заказчиком), 18 боевых машин реактивной системы залпового огня "Смерч" калибра 300 мм, 24 боевые машины тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек".

Специалисты отмечали, что стоимость этого портфеля контрактов составила до $1 млрд. По оценкам экспертов российского Центра анализа стратегий и технологий, в этот пакет также входили два дивизиона самоходного противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С", буксируемые гаубицы "Мста-Б" калибра 152 мм, возимые минометы "Сани" калибра 120 мм, автотранспорт, инженерное имущество, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1М и БРЭМ-Л, инженерные машины разграждения ИМР-3М и боеприпасы.

По отдельному контракту 2010 года Азербайджан получил от РФ 24 боевых вертолета Ми-35М для пограничной службы (поставлены в 2011-2013 годах, стоимость контракта - $360 млн.) и 71 многоцелевой вертолет Ми-17-1В (40 единиц для военно-воздушных сил, 20 - для пограничной службы, шесть - для службы государственной охраны, пять - для МВД).

Кроме того, тогда же был заключен пакет контрактов на поставку систем противовоздушной обороны. По нему в 2011-2012 годы Азербайджан получил 300 пусковых устройств и 1500 зенитных ракет переносного зенитного ракетного комплекса "Игла-С".

Зульфугар Ибрагимов