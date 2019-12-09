Согласно плану боевой подготовки, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся сборы с участием командно-начальствующего состава азербайджанской армии, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана.

Перед началом сборов, проходящих с участием заместителей министра обороны, командующих видов и родов войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командующих объединений и соединений, начальников штабов, а также других ответственных офицеров был проведен строевой смотр личного состава.

На теоретических и практических занятиях будут проверены знания и умения, а также физическая и строевая подготовка привлеченного к сборам личного состава. В ходе сборов будут приняты зачеты по знанию воинских уставов, руководящих документов и других нормативно-правовых актов, а также выполнены стрельбы из стрелкового оружия.