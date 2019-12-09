Премьер-министр Али Асадов в понедельник подписал распоряжение о некоторых вопросах в связи с применением закона "Об изменении законов "О Государственном флаге Азербайджана" и "О правилах использования Государственного флага Азербайджана"" от восьмого октября 2019 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно распоряжению, министерству юстиции поручено, при согласовании с соответствующими государственными органами (государственными юридическими лицами), которые будут определены в процессе исполнения, по истечении двух месяцев представить Кабинету министров предложения по приведению нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с законом "Об изменении законов "О Государственном флаге Азербайджана" и "О правилах использования Государственного флага Азербайджана"".

Участникам процесса согласования (основные и совместные исполнители) поручено осуществить соответствующие меры (рассмотрение, подготовка, согласование, представление проектов и предложений) по вопросам, вытекающим из нормообразующих факторов, в случае, если того требуют условия исполнения, предоставить информацию Кабмину по истечению первой половины срока исполнения. В то же время, субъектам, представляющим основному исполнителю проекты правовых актов, поручено соблюдать соответствующие требования статьей 48,2; 48,3 и 48,5 закона Конституции Азербайджана "О нормативно-правовых актах".

С целью применения закона, органам центральной исполнительной власти поручено не позже трех месяцев осуществить меры, вытекающие из нормообразующих факторов, в рамках своих полномочий, представить министерству юстиции информацию об отсутствии нормативно-правовых актов или предложений, в случае, если того будут требовать условия исполнения, проинформировать об этом Кабмин.

Министерству юстиции поручено по истечению четырех месяцев привести нормативно-правовые акты и акты нормативного характера органов центральной власти в соответствие с Законом и проинформировать об этом Кабинет министров.

Исполнение распоряжения поручено отделу права и законодательства Аппарата Кабмина.