Гюльнара Мамедзаде: Тот факт, что визит Мехрибан Алиевой состоялся именно в Россию, очень четко расставляет наши приоритеты. Выступление на полях МИА "Россия сегодня" - ВИДЕО

10 декабря 23:25, Политика 12 691