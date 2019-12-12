Инцидент, произошедший на азербайджано-грузинской границе, не носит провокационный характер.

Об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что такие инциденты обычно находят свое разрешение на встречах между пограничными службами.

"Это не тот вопрос, который должен решаться на межгосударственном уровне", - сказал замминистра.

Напомним, что шестого декабря 2019 года, на территории погранзаставы "Джейранчель" Шамкирского погранотряда, пограничники обнаружили человека, пасшего овец, который пытался перейти на территорию Азербайджана.

В момент перехода границы, на пограничный наряд напало около 10 собак, охранявших отару. Пограничники произвели предупредительные выстрелы в воздух, однако отогнать собак не удалось, и они были вынуждены их застрелить.

После этого пограничный наряд обнаружил пастуха, лежащего рядом со своей лошадью. Во время осмотра было выявлено, что мужчина получил ранение в область головы. Им оказался гражданин Грузии, житель села Ламбели района Сагареджо Баширов Рамин Низами оглу (1993 года рождения). Ему была оказана необходимая медицинская помощь.

В связи с инцидентом заместитель начальника Государственной пограничной службы - командующий пограничными войсками генерал-лейтенант Аскер Халилов прибыл на территорию, где произошел инцидент и провел рабочую встречу с грузинскими пограничниками.

По факту ГПС и военная прокуратура проводят расследование.