Изменен состав Госкомиссии по Южному газовому коридору
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана "О мерах, связанных с транспортировкой азербайджанского природного газа на мировой рынок по Южному газовому коридору" № 15 от 29 октября 2013 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В распоряжении говорится, что состав Государственной комиссии утвержденной в вышеуказанном распоряжении, будет представлен в нижеследующей редакции:
"Председатель комиссии:
Первый заместитель премьер-министра Азербайджана
Члены комиссии:
Помощник Президента Азербайджана - Заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджана
Министр энергетики Азербайджана
Министр экономики Азербайджана
Министр финансов Азербайджана
Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана
Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана
Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана".
Государственной комиссии поручено решить вопросы, связанные с исполнением этого распоряжения.
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