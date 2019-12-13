Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана "О мерах, связанных с транспортировкой азербайджанского природного газа на мировой рынок по Южному газовому коридору" № 15 от 29 октября 2013 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что состав Государственной комиссии утвержденной в вышеуказанном распоряжении, будет представлен в нижеследующей редакции:

"Председатель комиссии:

Первый заместитель премьер-министра Азербайджана

Члены комиссии:

Помощник Президента Азербайджана - Заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджана

Министр энергетики Азербайджана

Министр экономики Азербайджана

Министр финансов Азербайджана

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана

Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана".

Государственной комиссии поручено решить вопросы, связанные с исполнением этого распоряжения.