Реакция Еревана на интервью министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова телеканалу CBC чрезвычайно странная.

Об этом в пятницу сказала Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова пресс-секретаря МИД Армении о том, что в ходе переговоров по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном "на данном этапе никакой документ не обсуждается", сказанные в связи с интервью министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова телеканалу СВС, передает Day.Az .

"Получается, что армянский коллега Эльмара Мамедъярова вот уже полтора года приезжает на встречи с главой МИД Азербайджана и сопредседателями, чтобы попить чай. Это как минимум несерьёзно. Понятно, что министр иностранных дел Армении очень боится внутриполитической негативной реакции, так как у него могут потребовать объяснений по сути того, что министр Эльмар Мамедъяров сказал в данном интервью. В действительности, интервью следует рассматривать в контексте призыва сопредседателей Минской группы ОБСЕ о "подготовке населения к миру"", - сказала Лейла Абдуллаева.