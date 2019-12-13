Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, комментируя предстоящее открытие моста через реку Самур на границе России и Азербайджана, отметил, что это долгожданное событие для двух стран, передает Day.Az со ссылкой на "Вестник Кавказа".

"Это будет эффективно, потому что расширяется транзитный грузопок, увеличивается товарооборот между нашими странами", - сказал Бюльбюльоглу, отметив, что решение о строительстве моста было окончательно принято благодаря политической воле, которую проявили лидеры двух стран Ильхам Алиев и Владимир Путин.

Мост будет открыт 24 декабря. Проект возведения моста реализуется в рамках соглашения, которое было подписано в августе 2013 года между правительствами России и Азербайджана.

С полной версией интервью посла Полада Бюльбюльоглу можно ознакомиться на видео: