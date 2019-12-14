В связи с муниципальными выборами в Азербайджане, назначенными на 23 декабря, избирательные пункты будут обеспечены устройствами, считывающими информацию с чипов на удостоверениях личности нового поколения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов.

Он отметил, что в удостоверениях личности нового поколения, выданных гражданам Азербайджана, местожительство не указывается.

"В этих удостоверениях личности есть чипы и вся информация о гражданине собрана там. Уже около 2500 устройств для считывания чипов приведены в готовность. Всего в стране 5049 избирательных пунктов. Приблизительно к четвергу все они будут обеспечен такими устройствами. Процесс стартует сегодня. Полагаю, никаких проблем с этим не будет", - отметил Гасымов.