Для наблюдения за внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане, которые пройдут девятого февраля 2020 года, зарубежным организациям отправлены приглашения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов.

Он сообщил, что к ним уже поступают ответы на приглашения. Подробная информация об этом будет обнародована на будущей неделе.