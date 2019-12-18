Некоторые СМИ обратили внимание на то, что дочь премьер-министра Армении пользуется новеньким "джипом", передает Day.Az.

Пресс-секретарь главы кабмина Армении Владимир Карапетян прокомментировал покупку нового внедорожника для старшей дочери премьера - Мариам Пашинян. Ранее об автомобиле написали армянские СМИ, отмечая, что машину стоимостью 27 тысяч долларов Пашинян выбирала лично, и что она куплена на средства Службы государственной охраны.

Между тем, как заявил изданию Карапетян, приобретение новой машины соответствует закону "Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной охране".

Закон в частности гласит, что в период пребывания в должности премьер-министра государственная охрана "предоставляется также членам проживающей с ним и сопровождающей его семьи".

По словам Карапетяна, в таких случаях при необходимости Служба госохраны в законном порядке может приобрести и транспортные средства.