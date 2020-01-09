"Кадровая политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, привлечение к управлению новых лиц является залогом успешности осуществляющихся в Баку и регионах масштабных реформ. Последние назначения, сделанные Президентом, показывают, что на важных участках будут люди, не только наделенные определенным опытом, но и умеющие креативно подходить к возложенным на них задачам".

Об этом сказал азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, комментируя Day.Az оценку ситуации в градостроительной сфере столицы, данную Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече с новоназначенным председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анаром Гулиевым.

По словам Велизаде, новые назначения, новые люди, привлекающиеся сегодня к работе, - это кадры, которые знают не понаслышке о мировом опыте и умеют адаптировать его к реалиям нашей страны и нашей столицы, основываясь на передовых достижениях. С этой точки зрения, назначение нового главы Госкомитета станет важным вкладом в развитие города Баку, считает политолог.

"Ни для кого не секрет, что долгое время Баку застраивался хаотично. Хаотичность построек негативно влияла на инфраструктуру города, наносился ущерб историческому и архитектурному наследию. Ситуацию критиковали специалисты и граждане. Хаотичность и, зачастую, несоблюдение строительных норм создавали немало проблем. Президент, принимая нового главу Госкомитета, обратил внимание на эту ситуацию, сказав, что необходимо изменить подходы к практике градостроительства. Главными принципами, как отметил глава государства, должны быть удобство граждан, реализация экологически чистых проектов и полное соблюдение правил градостроительства, то есть те самые принципы, которые в прежние времена грубо нарушались. Как видим, Президент принимает необходимые меры для наведения порядка в градостроительной сфере", - отметил Велизаде.

По мнению нашего собеседника, очень важно, что Госкомитету предоставлены новые функции, и теперь без его согласия не может быть построено ни одно здание. Основополагающим документом, как оно и должно быть, является Генеральный план. К его разработке были привлечены иностранные специалисты, и новый Генплан столицы отвечает всем необходимым нормам и требованиям градостроительства.

Баку, отметил политолог, это стремительно развивающийся мегаполис, поэтому очень важна инициатива о выделении на административной карте столицы нового центрального района, который бы соединял в себе историческую часть города. Скорее всего, речь пойдет об Ичеришехер и прилегающей к нему старой части города.

"Важно отметить, что сегодня ставится задача по комплексному развитию столичных пригородов, где проживает более полумиллиона человек. С участием Президента ранее уже было проведено несколько заседаний правительства, посвященных развитию и благоустройству бакинских поселков. Кстати, глава государства напомнил о важных мерах, принятых в этом направлении в столице - благоустройстве Бибиэйбатской бухты, ликвидации Балаханской свалки, восстановлении озера Беюкшоор. В последнее время Президент неоднократно принимал участие в открытии новой дорожной и транспортной инфраструктуры - автомагистралей, железных дорог, мостов, электростанций модульного типа, которые помогли решить проблемы жителей бакинских поселков", - подчеркнул Велизаде.

Большое внимание уделяет государство новым проектам в пределах городской черты, отметил политолог. Особенно интересен тут проект строительства Baku White City. Это новый концепт в рамках проекта Большого Баку, очень важный для нас, так как позволяет разгрузить как историческую, так и административную часть столицы, создав новые спальные районы. Нельзя не сказать и о таком значимом проекте, как "Наш двор" по благоустройству неухоженных дворов, осуществляемом по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

"Все эти работы позитивно отражаются не только на жителях столицы, но и на тех, кто приезжает в Баку, в том числе на зарубежных туристах. А также способствуют комплексному развитию города и представляют его с самой лучшей стороны", - резюмировал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева