Международный скандал, который устроил армянский премьер Никол Пашинян, разрастается все сильнее. Напомним, Пашинян вдруг заявил своим подписчикам в Facebook, что по данным МВФ Армения якобы обошла и Грузию, и Азербайджан по экономическим показателям. Собственные граждане подняли премьера на смех, обвинив в банальном неумении читать и считать, и даже привели ему в пример Азербайджан. Не менее жесткий ответ "прилетел" Николу Пашиняну и из Тбилиси.

Так, министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что Пашинян не знает элементарных вещей, в частности, не понимает, как рассчитываются статистические показатели ВВП на душу населения. Она пояснила, что в ноябре 2019 года Статистическая служба GeoStat ввела новый метод расчета ВВП в Грузии, который еще не отражен в сводке международных финансовых институтов, в том числе Международного валютного фонда (МВФ).

Грузинский министр заявила, что прежде чем хвастаться, Пашиняну следовало бы элементарно изучить вопрос.

"В целом, когда тот или иной политический деятель или аналитик выкажет стремление к победе с подобными показателями и начнет сравнивать Грузию с другими странами региона, я призываю сначала ознакомиться с элементарной методологией", - сказала Турнава грузинским СМИ.

Под напором критики почти сразу после публикации, Пашинян, напомним, "отредактировал" самого себя и заявил, что Армения обошла лишь Грузию. Далее он голословно выразил уверенность, что по показателю ВВП на душу населения Армения обойдет Азербайджан в наступившем году.

Подавляющее большинство его подписчиков принялось откровенно стебаться над политиком: люди попытались найти данные того самого отчета МВФ, на который ссылается Пашинян, и выяснилось, что никакой Азербайджан никакая Армения не обходила, этим даже не пахнет. Естественно, армянскому премьеру пришлось прочесть о себе много интересного, местами даже забавного.



Армянский премьер продолжает вести себя как маленький закомплексованный мальчик. Что же он сделает теперь, после оплеухи от грузинского министра? Наверное, пообещает обойти и Грузию, в самое ближайшее время. Некомпетентный, несуразный и страдающий страстью к популизму "революционер", кажется, уже даже сам начал понимать, что ему не место в большой политике. Как только Пашинян открывает рот, разгорается скандал, идет немедленная реакция и над горе-премьером снова смеются собственные граждане.



З. Ибрагимов