Азербайджан политически и дипломатически уничтожил Армению в 2019 году.

Об этом сказал Day.Az политический обозреватель Тофик Аббасов.

"Ситуация в нашем регионе развивается в пользу Азербайджана. Здесь главенствуют Россия, Турция, Иран, и со всеми этими странами Азербайджан поддерживает дружеские отношения. Посмотрите, сколько тут форматов сотрудничества: Азербайджан-Турция-Грузия, Азербайджан-Турция-Россия, Азербайджан-Турция-Иран, Азербайджан-Иран-Россия. В Баку понимают, что путь к сотрудничеству лежит через полноценный диалог, и в этом плане, например, азербайджано-российские отношения в 2019 году, можно сказать, достигли нового уровня своего развития", - сказал Аббасов.

По словам нашего собеседника, Азербайджан участвует во всех судьбоносных вопросах международного звучания и воспринимается как сильный самостоятельный игрок, который не только предлагает, но и умеет делать, увлекая за собой и соседние государства.

"Как свидетельствуют зарубежные рейтинговые и прогнозные аналитические мозговые центры, Азербайджан минимум в 4-5 раз превосходит Армению по всем параметрам. А из Еревана слышны лишь пустые угрозы, которые на самом деле ни о чем не говорят. Потому что противник знает, что если решится на какой-то необдуманный шаг, ему мало не покажется, и события апреля 2016 года покажутся ему шуточной игрой", - отметил эксперт.

"Наша внешнеполитическая команда во главе с Президентом Ильхамом Алиевым политически и дипломатически просто уничтожила в 2019 году Армению с ее фашистской идеологией, с ее ориентацией на человеконенавистничество. Достаточно привести в качестве примера два выступления Президента Ильхама Алиева - на заседании Валдайского клуба и на ашгабадском саммите СНГ. Мы заставили Армению обнажиться и предстать перед международным сообществом в нелепом и позорном виде в преддверии 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Что это, если не дипломатический успех?" - подчеркнул обозреватель

Теперь, считает он, дело за тем, как поведет себя агрессор - Армения, которую в скором времени ожидает этап асфиксии - нехватки воздуха. Ереван с его провальным курсом все еще ожидает обещанного Пашиняном возрождения, но, как показывает реальность, все это - пустой звук, который не поможет Армении предстать перед мировым сообществом в благовидном образе и подключиться к процессам интеграции в регионе. Никакая интеграция будет невозможна, пока Армения не прекратит оккупацию азербайджанских земель.

Лейла Таривердиева