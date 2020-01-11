11 января под председательством Мазахира Панахова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК). На заседании был рассмотрен вопрос в связи с общими итогами муниципальных выборов, состоявшихся в Азербайджане 23 декабря 2019 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на заседании было отмечено, что муниципальные выборы, прошедшие в соответствии с требованиями законодательства, свободно, справедливо и прозрачно, вписаны в историю нашей страны как одно из знаменательных событий. В ходе обсуждения членов комиссии было доведено до внимания, что 23 декабря состоялись муниципальные выборы, которые в целом прошли в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики, Избирательным Кодексом и другими законодательными актами.

Было сообщено, что для подготовки и проведения выборов на высоком уровне ЦИК и соответствующие государственные структуры уделили особое внимание выполнению обязанностей и полномочий, предусмотренных в Избирательном Кодексе. Такие важные меры, как уточнение списка избирателей, усовершенствование нормативно-правовой базы, проведение широких просветительских мероприятий для всех субъектов выборов, включая избирателей, выдвижение и регистрация кандидатов на членство в муниципалитетах, предоставление возможности предвыборной агитации на равных условиях и создание беспрепятственных условий для независимой и свободной деятельности представителей СМИ, и другие проекты были реализованы последовательно, системно и качественно на основании "Календарного плана основных действий и мер по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджанской Республике", подготовленного и утвержденного ЦИК.

Из-за того, что проведение муниципальных выборов по 7 избирательным округам, охватывающим районы, территории которых оккупированы Арменией, было невозможным, муниципальные выборы прошли в 118 из 125 избирательных округов, на 5049 избирательных участках. На выборах, охвативших 1606 муниципалитетов, были зарегистрированы кандидатуры 41462 человек в членство 15156 муниципалитетов, и всем кандидатам в период предвыборной агитации были созданы равные условия и возможности. Все обращения, связанные с выборами, в целях более эффективного обеспечения избирательных прав граждан, после тщательного, всестороннего и объективного рассмотрения были оперативно вынесены на заседание, и после обсуждения членами комиссии приняты соответствующие решения.

Для обеспечения гласности на муниципальных выборах в 1000 избирательных участках (примерно 20 процентов), охватывающих всю географию страны, за исключением оккупированных территорий, наряду с другими средствами, были установлены веб-камеры, позволяющие непосредственно наблюдать за процессом голосования посредством интернета. Пользователи интернета, войдя на интернет-страницу ЦИК без регистрации как внутри, так и за пределами страны, имели возможность наблюдать за всеми процессами в день голосования на избирательных участках в режиме реального времени.

Наряду с 17-ю международными наблюдателями, выборы свободно и беспрепятственно отслеживали 52 636 местных наблюдателей, представляющих различные политические партии, зарегистрированных кандидатов, неправительственные организации, лиц, присоединившихся к выборам по собственной инициативе, а также представители местных и зарубежных средств массовой информации, действующих в республике. В день выборов, после завершения голосования осуществлялся непрерывный подсчет голосов. Чтобы местная и международная общественность ознакомилась с результатами голосования, через несколько часов после окончания голосования протокольные данные избирательных участков были напрямую получены в режиме онлайн и оперативно размещены на интернет-странице ЦИК, затем на основе данных, имеющихся примерно от 92 процентов избирательных участков, были обнародованы предварительные результаты. Процесс принятия прямой информации от избирательных участков регулярно продолжался, и за короткий период времени общественности стали доступны предварительные результаты по всем избирательным участкам.

В муниципальных выборах избиратели свободно и беспрепятственно приходили на избирательные участки, выражали свою волю, в целом в голосовании участвовало 32,69 процента от общего числа избирателей по стране.

В решении, принятом после широкого обсуждения членов комиссии, в качестве итога были отражены аннулирование результатов голосования на избирательном участке, признание выборов недействительными по 9 муниципалитетам, формирование в полном составе 1595 муниципалитетов, в которых общие итоги выборов официально подтверждены, а также то, что два муниципалитета не сформированы полностью, объявлен список избранных членов по муниципалитетам.

Из-за недостатков, допущенных в их деятельности при подготовке, проведении и определении результатов выборов, были распущены участковые избирательные комиссии 12 избирательных участков - номер 5, 6, 7 Насиминского второго избирательного округа номер 22, номер 9 Насими-Сабаильского избирательного округа номер 23, номер 3, 4 Низаминского первого избирательного округа номер 24, номер 14 Нефтчалинского избирательного округа номер 61, номер 8, 10 Джалилабад-Масаллинского избирательного округа номер 69, номер 4 Физулинского избирательного округа номер 84, номер 3 Загатала-Балакенского избирательного округа номер 111 и номер 13 Агдамского сельского избирательного округа номер 119. Решение ЦИК по итогам муниципальных выборов было принято единогласно.

В заключение был составлен, подписан и утвержден всеми членами комиссии итоговый протокол Центральной избирательной комиссии об общих результатах муниципальных выборов.

На заседании присутствовали представители международных наблюдательных миссий и средств массовой информации.