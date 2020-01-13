https://news.day.az/politics/1193646.html Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Хорватии
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Хорватии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник направил поздравительное письмо новоизбранному Президенту Хорватии Зорану Милановичу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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