Сегодня завершается срок, отведенный для предоставления избирателям окружными избирательными комиссиями открепительных удостоверений для голосования в рамках внеочередных парламентских выборов, назначенных в Азербайджане на девятое февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в соответствии с Календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению в Азербайджане внеочередных парламентских выборов, удостоверения должны быть предоставлены за 45-25 дней до голосования, то есть с 26 декабря 2019 года по 15 января 2020 года.

Сегодня также завершается срок, отведенный для передачи открепительных удостоверений окружными избирательными комиссиями в комиссии избирательных пунктов.

Процесс уточнения списков избирателей, в том числе списков, созданных в избирательных пунктах труднодоступных или отдаленных мест, также завершается 15 января.

Помимо этого, до 15 января должен быть завершен процесс оповещения избирателей о месте и времени проведения голосования посредством СМИ или информационных табло.