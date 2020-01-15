Президент Ильхам Алиев лично принимает назначенных на должность чиновников, а общественность становится очевидцем проведенных с ними обсуждений, сделанных замечаний и напутствий.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah." сказал во вторник Trend политолог Джейхун Ахмедли, передает Day.Az. По его словам, Президент Азербайджана особо подчеркивает на этих встречах, что чиновники должны быть рядом с народом.

"Это дает основание полагать, что интересы граждан Азербайджана являются фундаментальной основой, которую государство считает приоритетом. Несомненно, успешное исполнение поручений Президента, решение поставленных им перед руководителями местных и центральных органов исполнительной власти задач внесет большой вклад в укрепление государства, в обеспечение благосостояния и безопасности азербайджанского народа", - сказал Ахмедли.

Политолог отметил, что социальная политика заключается не только в повышении пенсий, пособий и зарплат.

"Социальная политика имеет различные направления. Среди них и реализация инфраструктурных проектов, строительство школ и больниц, в том числе обеспечение потребности населения в энергоресурсах. Сегодня Азербайджан полностью обеспечивает свою потребность в энергетической сфере" - отметил Ахмедли.

По его словам, фундаментальным принципом внутренней и внешней политики независимого Азербайджана является повышение социального благосостояния населения.

"В целом, Азербайджан по сути социальное государство. В период руководства Президента Ильхама Алиева гражданское общество, его интересы составили приоритетное направление как внешней, так и внутренней политики Азербайджана. Меры, направленные на повышение зарплат, развитие социальной инфраструктуры, а также улучшение благосостояния граждан из уязвимых групп населения, за последние 15 лет значительно повлияли на повышение уровня жизни азербайджанского народа", - подытожил Джейхун Ахмедли.