События 20 января 1990 года - бесчеловечный кровавый акт агрессии против нашего народа. Это трагедия, которую мы никогда не забудем, сказала Trend прославленная оперная исполнительница, лауреат Государственной премии, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народная артистка Азербайджана Хураман Гасымова, передает Day.Az.

"Прошло уже 30 лет со дня трагедии, но наш народ не забыл и всегда будет помнить события Кровавого января. Эти события стали огромным потрясением для меня лично. И я, и весь азербайджанский народ живем с болью произошедшей трагедии. 20 Января - героическая страница мужества и отваги азербайджанского народа в борьбе за независимость, когда наш народ сплотился, демонстрируя свое негодование зачинщикам этой трагедии", - сказала народная артистка Азербайджана.

Хураман Гасымова добавила, что очень важно информировать молодое поколение о событиях 20 Января.

"Через средства массовой информации нужно как можно больше рассказывать молодежи о нашей истории, передавать правду из поколения в поколения, всегда помнить о трагических событиях января 1990 года", - добавила она.