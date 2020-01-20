20 января начался Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Швейцарию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом - председателем правления "Банка ВТБ" Андреем Костиным.

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