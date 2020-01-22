Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) находится с визитом в Азербайджане (22-23 января) для оценивания хода избирательной кампании и политической среды в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в стране девятого февраля.

Как сообщает Day.Az, представители ПАСЕ проведут встречи с председателем Милли Меджлиса (парламент), делегацией Азербайджана в ПАСЕ, руководителями и членами партий, представленных и не представленных в парламенте.

Также планируются переговоры с председателем и членами Центральной избирательной комиссии, представителями СМИ и гражданского общества.

Делегация ПАСЕ выступит с заявлением по итогам визита. Для наблюдения за выборами делегация в полном составе прибудет в Азербайджан девятого февраля.