Делегация ПАСЕ находится с визитом в Азербайджане
Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) находится с визитом в Азербайджане (22-23 января) для оценивания хода избирательной кампании и политической среды в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в стране девятого февраля.
Как сообщает Day.Az, представители ПАСЕ проведут встречи с председателем Милли Меджлиса (парламент), делегацией Азербайджана в ПАСЕ, руководителями и членами партий, представленных и не представленных в парламенте.
Также планируются переговоры с председателем и членами Центральной избирательной комиссии, представителями СМИ и гражданского общества.
Делегация ПАСЕ выступит с заявлением по итогам визита. Для наблюдения за выборами делегация в полном составе прибудет в Азербайджан девятого февраля.
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