"Азербайджан неизменно участвует на Всемирном экономическом форуме в Давосе уже много лет. Участие Азербайджана продиктовано тем, что страна выдвигает и реализует очень смелые планы, проявляет максимальную гибкость в плане поддержки глобальных трендов и участвует в различных международных программах".

Об этом сказал Day.Az политический обозреватель Тофик Аббасов.

Азербайджан сегодня это не просто сильная страна с успешной развивающейся экономикой, это один из субъектов, который помогает развивающимся странам в решении гуманитарных проблем, развитии образовательных программ и так далее. То есть пример успешности в контексте Азербайджана имеет реальные очертания. И это, естественно, знают все экспертные, деловые круги, которые занимаются задачами текущей и перспективной повестки, отметил Аббасов.

"В этом плане те активные реформы, которые осуществляются внутри страны, оказывают благотворное воздействие на геополитическую и геоэкономическую обстановку в нашем регионе и на Евразийском континенте и заставляют с собой считаться. Так, именно Азербайджан инициировал крупные инфраструктурные региональные проекты, соединил континенты между собой. Тут разговор идет и о газовых, и о нефтяных, и о транспортно-коммуникационных проектах. Или возьмем Южный газовый коридор, который фактически стал детищем Азербайджана", - сказал наш собеседник.

По словам политического обозревателя, Давосский форум постоянно выводит динамику экономического развития разных государств, и Азербайджан уже с подачи этого международного института объявлен одной из стран со стремительно развивающейся экономикой, имеющей высокие показатели конкурентоспособности.

"Давосский экономический форум подчеркивает именно как фактор нацеленность политического руководства Азербайджана на реформы, применение новшеств и для развития внутренних процессов, и для стабилизации социальной сферы, и для расширения сотрудничества в региональном и глобальном масштабе. Поэтому Азербайджан участвует на форуме не в качестве активного зрителя, а в качестве страны, которой есть, что предложить, страны, которая может поделиться своим опытом с другими.

Деловые встречи, которые проводит Президент Ильхам Алиев, говорят о том, что глава государства выработал интенсивную повестку для того, чтобы реализовать наши очевидные преимущества и найти новые точки соприкосновения для взаимодействия с нашими традиционными и новыми партнерами", - резюмировал Тофик Аббасов.

Лейла Таривердиева