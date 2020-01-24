Давосский форум - это хорошая возможность довести до широкой общественности, в том числе до представителей мировой политической, финансовой и экономической элиты информацию о реалиях Азербайджана, и Президент Ильхам Алиев блестяще использовал эту возможность, коснувшись всех сфер, инетерсующих нашу страну.

Как отметил Day.Az известный азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов, экономическая стабильность, экономические достижения составляют основу политической стабильности государства.

"В Азербайджане предприняты все необходимые меры для того, чтобы реализовать масштабные проекты, строить с соседними и ведущими государствами ровные стабильные отношения", - отметил Садыхов.

Эксперт также отметил, что Президент Ильхам Алиев высказал четкую позицию о том, в чем причина напряженности у границ нашей страны.

"Не от нас зависит та напряженность, которая существует вблизи наших границ. Президент Ильхам Алиев об этом четко высказался. Наша страна стабильна, развитие устойчиво. Президент очень правильно подчеркнул, выступая на заседании в рамках форума, что повестка реформ достаточно широка, и эти реформы создают большие возможности для населения республики. Поэтому нас не может не беспокоить возрастание напряженности за пределами границ нашей страны, за что мы, естественно, ответственности не несем", - сказал политолог, подчеркнув, что главным источником напряженности в нашем регионе является неурегулированный карабахский конфликт и оккупация Арменией территорий Азербайджана.

Очень важным аспектом, по мнению Фикрета Садыхова, является доверие к властям. Для того, чтобы доверие сохранялось, власти не должны заниматься популизмом и давать опрометчивые обещания. Прибегание к популистским лозунгам носит половинчатый характер, и через некоторое время эти лозунги лопаются как мыльный пузырь.

Президент Ильхам Алиев очень правильно подчеркнул, что порой причиной нестабильности в той или иной стране становится безответственность политиков, которые, приходя к власти, дают невыполнимые обещания. В результате доверие народа утрачивается и на власти начинается давление.

"Надо подчеркнуть, что руководство Азербайджана никогда не дает невыполнимых обещаний. Вся работа Президента Ильхама Алиева направлена на то, чтобы уровень жизни граждан год от года улучшался. На это нацелены реформы, на это нацелены шаги, связанные с реформированием экономической ситуации, социальный пакет, предоставляемый населению. И, конечно же, это все создает предпосылки для политической стабильности и безопасности в стране, стимулирования бизнеса и развития экономики", - сказал Садыхов.

Политолог отметил, что Баку проводит очень выверенный, отвечающий национальным интересам внешнеполитический курс. Азербайджан является членом многих международных структур, в которых поддерживается его территориальная целостность. Очень позитивно оцениваются в мире реформаторские шаги руководства Азербайджана, царящая в стране стабильность.

"Мы поддерживаем отношения с нашими соседями, ведущими мировыми игроками и прагматично подходим к вопросу представленности в той или иной структуре. А это дает нам больше возможностей для бизнеса, обеспечения стабильности и безопасности в стране", - заключил азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева