Армянский премьер-министр Никол Пашинян внезапно сделал заявление о плане урегулирования нагорно-карабахского конфликта, который "находится на столе переговоров". Пашинян признал, что речь идет о поэтапном возвращении оккупированных территорий Азербайджану и последующему проведению референдума. Это именно то, о чем неоднократно ранее писал Day.Az, и что так старательно опровергал и Серж Саргсян, и даже сам Пашинян.

Как пишут армянские СМИ, премьер-министр Армении неожиданно сделал заявление, в котором рассказал, какой именно план урегулирования нагорно-карабахского конфликта обсуждается на данный момент. По словам Пашиняна, согласно документу, в итоге конфликт будет урегулирован так: Азербайджану в первую очередь возвращаются Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Зангиланский, Губадлинский, Лачынский Кельбаджарский районы. Затем в заранее оговоренные сроки под эгидой ООН или ОБСЕ будет проведен референдум об окончательном статусе Нагорного Карабаха.

Пашинян не скрывал своего страха перед тем, как этот план рушит всю армянскую пропаганду, которая ведется последние 30 лет. Он принялся, что называется, катить бочку на своего предшественника Сержа Саргсяна, намекая на то, что упомянутый план - это наследие, которое досталось новым властям. "Что нам с этим делать?" - вопит армянский премьер вперемешку с очередной демагогией про то, что если такой план якобы устроит всех, то Армения бросится его исполнять.

На самом же деле Пашинян признает: оккупированные территории Азербайджана будут возвращены - и это тот единственный вариант, который может обсуждаться, нравится это кому-либо или нет. Но признает это Никол Воваевич не потому, что он вдруг поумнел или выпил средство для повышения политической адекватности. У признания Никола Пашиняна есть две причины.

Первая состоит в том, что как бы Пашинян не выпендривался перед остатками своих сторонников, он прекрасно понимает, что другого выхода у Армении просто нет. Сегодняшняя Армения - это страна-изгой, экономический тупик в крайне перспективном регионе Южного Кавказа. Наш регион обладает огромным транзитным и экономическим потенциалом - и Армения вполне могла бы пользоваться этим потенциалом на благо себя и своих соседей. Вместо этого Ереван проводил и проводит политику агрессии, оккупации, откровенного вранья и территориальных претензий буквально ко всем своим соседям. За прошедшие десятилетия Азербайджан, тем временем, параллельно и наращивал свой экономический, политический, военный потенциал, и налаживал форматы международного сотрудничества, и инициировал колоссальнейшие международные проекты. При этом, как не раз заявлял Президент Азербайджана Ильхам Алиев, наша страна последовательно проводит политику по изоляции Армении от всех форматов сотрудничества в регионе, от всех перспективных проектов на Южном Кавказе.

К чему это привело - показало время. Азербайджан - стремительно развивающаяся страна с большим числом крупнейших международных партнеров. Под руководством Президента Ильхама Алиева нашей страной инициируются и реализуются самые амбициозные проекты, которые приносят огромную выгоду не только Азербайджану, но и всем странам, участвующим в этих проектах. А Армения, сотрясаемая коррупционными скандалами, революциями, продолжает сидеть в своем нищем, темном и грязном углу, надеясь, что все само собой пройдет. Так вот, даже Пашиняну становится ясно, что никакие россказни про светлое будущее ситуацию не изменят. И если он, Пашинян, намерен хотя бы попытаться вывести Армению из этого тупика, то оккупированные территории так или иначе придется возвращать. Потому что политика Президента Ильхама Алиева по усилению изоляции Армении будет продолжаться и будет проводиться до тех пор, пока справедливость не восторжествует.

Что же касается второй причины для неожиданного признания Пашиняна, то нужно учитывать не только фантастический разрыв между Азербайджаном и Арменией буквально во всех отраслях, но и пропасть между личностью Президента Ильхама Алиева и Николом Воваевичем. Некомпетентный, поверхностный, откровенный обыватель, дорвавшийся до власти, Никол Пашинян смотрит на азербайджанского лидера как на абсолютно недосягаемую величину. Глава азербайджанского государства давит на закомплексованного армянского премьера своим интеллектуальным превосходством, политическими, дипломатическими, лидерскими качествами. Такому "лидеру", как Пашинян, место даже не в третьей лиге, а где-то на самом дне.

Армения и ее премьер и оккупированные территории Азербайджану вернут, и все, что от них потребуют, сделают. Никуда не денутся.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az