Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью российскому каналу "Россия-24". В интервью поднимались основные темы, касающиеся нашей страны, азербайджано-российских отношений и процессов, происходящих в регионе. Конечно, глава государства затронул и вопрос нагорно-карабахского урегулирования. Азербайджанский лидер снова подчеркнул четкую, принципиальную позицию нашей страны и буквально растоптал аргументы, которые пытаются привести новые армянские власти. Беседа Президента Ильхама Алиева с телеведущей Эвелиной Закамской показала невероятную пропасть между Азербайджаном и Арменией, между лидерами двух стран и между отношением России к Баку и Еревану.

Интервью давал Президент успешного государства, которому было что сказать, не приходится подыскивать слова и стараться понравиться собеседнику. Потому что политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, открыта миру, независима и выверена до всех дипломатических тонкостей. Например, отношения Азербайджана и России развиваются на глазах всего мира. Баку не пытается искусственно поддерживать баланс между полюсами силы, исподтишка подставляя российских партнеров в угоду Западу, как это происходит с пашиняновской Арменией. С другой стороны, Азербайджану не приходится скрывать развитие контактов с Европой и США, боясь реакции Москвы. Когда политика государства честна и сбалансирована реально, а не только на словах, ему не от кого прятать глаза.

Именно такую политику проводит Президент Азербайджана, и потому интервью Ильхама Алиева российскому каналу получилось искренним и содержательным.

Особо стоит обратить внимание на ответ главы Азербайджана на вопрос о карабахском урегулировании. Президент прямо сказал, что 2019 год был потерян для урегулирования конфликта, а не стал подобно премьеру Армении Николу Пашиняну вводить собеседника и свой народ в заблуждение. Пашинян, делая предновогодние заявления, неоднократно подчеркивал некие успехи армянской стороны в карабахской дипломатии и склонение мировой общественности к армянской позиции.

Кстати, причиной потери 2019 года для достижения мира Президент Ильхам Алиев назвал именно Пашиняна, непоследовательную, противоречивую и вообще непонятную позицию армянской стороны. Как отметил глава государства, в течение года из Еревана приходилось слышать совершенно противоречащие друг другу заявления высшего руководства Армении. То оно заявляло, что Карабах является "независимым государством" и Азербайджан должен вести переговоры именно с ним. "Это была попытка полного подрыва переговорного процесса и по существу его остановкой", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Естественно, на такую позицию властей Армении последовала негативная реакция и Баку, и посредников, которые указали Еревану на необходимость отказаться от этой популистской и опасной для мирных переговоров позиции. Но самое интересное началось потом, когда Никол Пашинян эту позицию вдруг изменил и заявил на митинге в Ханкенди, что "Карабах - это Армения, и точка".

То есть армянские власти сами никак не могут определиться с позицией по урегулированию конфликта, причем, что одна, что другая позиция являются не соответствующими действительности

"Они сами не знают, что такое Нагорный Карбах, - сказал, оценивая ситуацию в ответ на вопрос российской журналистки, Президент Ильхам Алиев. - А если они не знают, что такое Нагорный Карабах, то мы можем им это разъяснить".

Разъяснения с азербайджанской стороны в ответ на провокационную политику Еревана последовали еще в октябре на полях Валдайского форума. Напомним, что Президент Ильхам Алиев четко и конкретно заявил с трибуны этого влиятельного международного форума: "Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак!". Что полностью соответствует истине, учитывая и признание всеми странами и международными организациями территориальной целостности Азербайджана, и резолюции ООН, требующие незамедлительного вывода Арменией оккупационных сил с азербайджанских территорий. При этом никто в мире не признал это несуразное, как сказал Президент, самопровозглашенное образование, созданное Арменией на землях Азербайджана, "независимым". То есть карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана, и это признает весь мир.

А как отвечает на вопросы, связанные с Карабахом Никол Пашинян? Неуверенно, подыскивая слова (чему причина, думается, не только проблемы с русским языком) и виляя. Он - мастер в популизме, но тот приемлем только на ереванской площади и никак не на серьезной площадке. Впрочем, так же он комментирует и все другие вопросы.

Особенно эти недостатки избранника армянского народа выпячиваются на фоне спокойствия, уверенности и компетентности азербайджанского лидера. Это объективно, и это признают даже в Армении. Каждый раз после международных встреч армянские аналитики проклинают тот день, когда армяне проголосовали за Пашиняна. Потому что он не просто позорится, он проигрывает главе Азербайджана по всем статьям. Вспомним жалкие отговорки Пашиняна на саммите СНГ, когда ему пришлось отвечать на аргументированные обвинения в героизации нацизма в Армении, озвученные Президентом Ильхамом Алиевым. Апофеозом этого лепета стали слова о том, что может показаться, мол, что войну начал не Гитлер, а Нжде.

Это было позор и демонстрация полной некомпетентности Никола Пашиняна и той пропасти, которая разделяет его и главу Азербайджана. Причем, стоит подчеркнуть, такая же пропасть всегда разделяла официальный Баку и с прежним руководством Армении, которое смотрелось не менее жалко.

Наверняка, Пашинян смотрел интервью Президента Ильхама Алиева, и нет никаких сомнений в том, какие чувства испытывал при этом армянский премьер: собственную немощность, ущербность и бессилие перед масштабностью личности Президента Ильхама Алиева. Забился под стол, как закомплексованный маленький мальчик.

Зульфугар Ибрагимов