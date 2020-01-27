В Совете Европы наблюдается кризис, нужно задуматься о будущем этой организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов в ходе зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге (Франция).

"Сегодня утром я впервые столкнулся с тем, что полномочия делегаций восьми стран были оспорены. Это яркий пример того, что мы сейчас переживаем кризис. Главная причина этого в том, что у государств-членов явно не хватает взаимоуважения, взаимопонимания. Буквально несколько минут назад, коллега из Армении отзывалась о моей стране совершенно неприемлемым, недопустимым образом. Такое выступление представителя страны, которая оккупировала территории другой страны, которая совершила массовые убийства, убивала детей, женщин, абсолютно неприемлемо", - сказал он.

Сеидов также призвал воздержаться от неприемлемой риторики.

Говоря о докладе по Азербайджану, который был выслушан на сессии, Сеидов отметил, что автор доклада высказала свое мнение в абсолютно неприемлемом для организации тоне.

"Если вы не способны уважать других, кризис будет только углубляться. Поэтому я призываю своих коллег воздержаться от такого поведения. Мы должны задуматься о будущем организации. Нужно отказаться от такой риторики и только таким образом мы сможем обеспечить будущее ПАСЕ", - сказал он.

Отметим, что зимняя сессия ПАСЕ, которая открылась сегодня, продолжится по 31 января.

В сессии от Азербайджана принимает участие делегация во главе с руководителем постоянной делегации Милли Меджлиса в ПАСЕ, председателем парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым. В состав комиссии вошли депутаты Севиндж Фаталиева, Сахиба Гафарова, Рафаэль Гусейнов, Асим Моллазаде, Сабир Гаджиев и Нагиф Гамзаев.

В ходе сессии будут заслушаны отчеты Бюро и постоянного комитета о проделанных работах, вынесены на обсуждение итоги парламентских выборов в Беларуси, деятельность демократических институтов в Польше, безопасность журналистов в Европе, свобода медиа и другие вопросы.

Азербайджанские депутаты выступят в обсуждениях, выразят свое мнение.

В рамках сессии, при организационной поддержке азербайджанской делегации, 28 января планируется проведение мероприятия, посвященного 30-й годовщине трагедии 20 Января.