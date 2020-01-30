Как отмечают армянские СМИ, в свое время, когда Никол Пашинян был оппозиционным депутатом, каждое его выступление способствовало повышению его рейтинга, даже независимо от того обстоятельства, что значительная часть этих выступлений была просто пафосной критикой, мягко говоря, не всегда аргументированной, передает Day.Az.

"После смены власти в 2018 году мы фактически имеем дело с абсолютно другой реальностью: каждый прямой эфир Пашиняна, каждая запись в Facebook, каждая пресс-конференция и каждое выступление последовательно снижают его рейтинг и запас доверия в обществе.

Эксперты констатируют, что на то есть несколько глубинных причин, одна из которых - большое количество необоснованных заявлений на волне воодушевления. В частности, ровно год назад Пашинян заявил, что в Армении есть политические деятели, которые являются иностранными агентами. Это было довольно опасным и ответственным заявлением. Однако в течение последующего года ни одно дело со стороны правоохранительных органов не было раскрыто.

То, что время от времени озвучиваются такие общие характеристики как "преступники", "расхитители" и аналогичные высказывания, уже стало привычным. Однако на пресс-конференции в Капане прозвучал также термин "государственная измена". Это уже действительно серьезное обвинение, поскольку в Уголовном кодексе четко установлено это понятие. В действительности, при использовании подобных формулировок, наверное, все должны проявлять большую осторожность, и тем более руководитель страны, поскольку важность доказательства не уменьшается даже в случае отвлеченных, "условных" характеристик", - пишут армянские СМИ.