Главы МИД Азербайджана и Армении обсудили возможные последующие шаги по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Азербайджана и Армении, и сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретились отдельно и совместно с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в Женеве 28-30 января. На встречах также участвовал представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик", - говорится в заявлении.

Как отмечается, в течение трех дней интенсивных дискуссий сопредседатели и министры обсудили следующие пункты повестки дня: выполнение соглашений и предложений, которые были обсуждены в 2019 году, и возможные последующие шаги по подготовке населения к миру; принципы и элементы, лежащие в основе будущего урегулирования; сроки и повестка дня для продвижения процесса урегулирования.

"Сопредседатели подтвердили свою полную приверженность оказанию сторонам помощи в поиске мирного решения конфликта и принципу конфиденциальности в процессе урегулирования, а также необходимости креативности и духа компромисса для достижения справедливого и прочного мира. Министры договорились встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей", - говорится в заявлении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.