Делегация Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана в Дохе встретилась с азербайджанцами, живущими там.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомитет, на встрече, перед началом которой прозвучал Государственный гимн Азербайджана, был продемонстрирован видеоролик, посвященный деятельности Комитета, передает Day.Az.

Выступив на мероприятии, председатель Комитета Фуад Мурадов подробно проинформировал присутствующих о деятельности структуры, реализованных проектах, учреждении Координационных советов в 29 странах мира, создании и передаче в пользование соотечественникам Домов Азербайджана в 11 странах, а также правилах обращения в Фонд поддержки диаспоры Азербайджана.

Соотечественники акцентировали внимание на том, что азербайджанская община в Катаре создана год назад. Они задали председателю Госкомитета большое количество вопросов на разные темы, в том числе, о путях достижения организованной и систематической деятельности местной организации диаспоры, методах предотвращения провокаций армянского лобби против Азербайджана.

Председатель комитета сообщил, что в корне деятельности организаций диаспоры стоит патриотизм. Было подчеркнуто, что Комитет всячески поддерживает инициативы живущих за рубежом соотечественником по защите интересов отечества, пропаганде реалий Азербайджана в мире, борьбе с пропагандой армянского лобби против Азербайджана.

На мероприятии также принял участие посол Азербайджана в Катаре Рашад Исмаилов.