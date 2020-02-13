Председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный направила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю победы правящей партии "Ени Азербайдажан" на парламентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От имени Парламента Республики Молдова и от меня лично примите искренние поздравления в связи с заслуженной победой на досрочных парламентских выборах возглавляемой Вами правящей партии "Новый Азербайджан", которая получила большинство мандатов в новом Парламенте Азербайджанской Республики.

С удовлетворением хочу отметить дружественный характер отношений между нашими странами. Выражаю надежду на то, что новый Парламент Азербайджанской Республики продолжит совместную и плодотворную работу с Парламентом Республики Молдова.

Уверена, что дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, а также расширение конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах будут отвечать коренным интересам наших народов.

Передавая пожелания крепкого здоровья и успехов в Вашей деятельности, а также прочного мира и прогресса всему азербайджанскому народу, прошу Вас принять, уважаемый господин Президент, заверения в моем высоком почтении", - говорится в послании.