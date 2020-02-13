Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в заседании, организованном 13 февраля в Брюсселе в штаб-квартире НАТО на уровне министров обороны стран, вносящих вклад в миссию "Решительная Поддержка" в Афганистане.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В ходе заседания обсуждались вопросы безопасности и политическая ситуация в Афганистане, последние достижения, будущее миссии и ряд других аспектов миссии.