https://news.day.az/politics/1202871.html Закир Гасанов принял участие в заседании НАТО - ФОТО
Закир Гасанов принял участие в заседании НАТО - ФОТО
Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в заседании, организованном 13 февраля в Брюсселе в штаб-квартире НАТО на уровне министров обороны стран, вносящих вклад в миссию "Решительная Поддержка" в Афганистане.
Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.
В ходе заседания обсуждались вопросы безопасности и политическая ситуация в Афганистане, последние достижения, будущее миссии и ряд других аспектов миссии.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре