Вскрываются глобальные планы мирового политического армянства, один из этапов которого мы сейчас наблюдаем на примере обострения российско-турецких отношений, пишет gradator.ru.

Чего же хотят армяне, манипулирующие Российской державой?

Достаточно обратить внимание на недавнее выступление в СМИ Директора Института востоковедения Национальной Академии наук Армении, тюрколога Рубена Сафрастяна, который публично заявил, что результаты работы армянского лобби за границей мы увидим ближе к годовщине "Геноцида армян". То есть, к концу апреля, когда ситуация в сирийском Идлибе, где калантаровская дипломатия сталкивает Россию и Турцию, возможно, примет уже необратимые последствия для российско-турецких отношений.

Сафрастян также отмечает "важность проведения серьезной аналитической работы армянскими специалистами в связи с процессами, протекающими на Ближнем Востоке, поскольку не исключено, что мы стоим на пороге перемен, схожих с теми, которые имели место в начале 20 века, когда был подписан Севрский документ, нацеленный на создание христианского государства на севере Турции".

Понятно, кто эти армянские специалисты по Ближнему Востоку? Ну хоть бы вечно брызжущий армянской патриотической слюной Багдасаров на ток-шоу Владимира Соловьева - большого друга щедрого Ары Абрамяна...

Понятно, чего хотят армяне?

Рассорить Россию с Турцией, оттяпать часть территорий Турции и расширить за счет земель сначала Турции, а в долгосрочной перспективе и Росии свою "великую армению". К чему это приведет, тоже понятно - к военному столкновению России и Турции в Сирии, от чего выиграют как сами армяне, так и их заокеанские партнеры.

Армянство не может допустить и не допустит сближения Анкары и Москвы, поскольку это противоречит их политическим интересам в большом регионе.

Мощный Союз России и Турции, создававший контуры влиятельного глобального центра, основанного на тюркско-славянской интеграции, противоречит интересам не только армянства, но и США и НАТО.

Армянское лобби США и России действует скоординированно, активизируя наступление на российско--турецкие интересы. В принципе, это было ожидаемо. Исполнителем этого процесса выступает, в том числе, координируемая армянскими кадрами российская дипломатия.

МИД РФ на протяжении 16 лет возглавляет этнический армянин Серей Лавров (Калантарян). За этот долгий период МИД РФ, МГИМО - кузница дипломатических кадров России и все остальные фонды и ресурсы, связанные с МИД, обросли армянскими кадрами и сетями.

Особое внимание калантаровская дипломатия уделяет ближневосточному направлению. Как правило, в страны этого направления послами или другими ответственными сотрудниками назначались этнические армяне, в том числе в Иран (скандальный посол Левон Джагарян - главный вредитель интересам РФ, до сих пор сидит в этом кресле), и в Турцию (покойный посол Карлов, при вем уважении к памяти дипломата, тоже имел армянские корни). Такова стратегия Лаврова - армянские интересы учитываются вседа и везде, даже в ущерб интересам России.

Армянство заинтерсовано в союзе России и Ирана, как покровительствующим Армении державам в этом регионе. Более того, армянство заинтересовано в столкновении России и Турции. Нужен ли России конфликт с Турцией? Безусловно, нет. Но этот конфликт нужен Армении, чтобы не допустить сближения России со странами, с которыми имеет конфликт армянство, в том числе с Азербайджаном, который сегодня является по факту основным и единственным союзником РФ на Южном Кавказе.

Сафрастян не зря говорит: "Сегодня все идет к тому, что армянский вопрос может вновь актуализироваться, но он будет иметь другой характер, учитывая наличие армянского государства, которое, применив мягкую силу, может протолкнуть свою повестку в общественных и политических кругах многих стран мира".

Этим все сказано. Применив "мягкую силу", "протолкнуть" свои планы и интересы во многих странах мира.

Достаточно хорошо известно, кто представляет "мягкую силу" армянства в России. Только это уже не "мягкая сила", а действительно влиятельные силы, использующие мощь российского государства в армянских интересах. Достаточно назвать Лаврова и Симоньян. Gradator периодически публикует их имена. Их очень много, они сплочены, очень влиятельны и очень опасны. Прежде всего, для России.