15 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялись панельные обсуждения по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Обсуждения находятся в центре внимания мировой прессы, в том числе и видеосюжет о том, как Никол Пашинян никак не может скрыть истину о Карабахе, что это азербайджанская земля, оккупированная вооруженными силами Армении, и правда попросту сорвалась с его языка.

Четкая и аргументированная позиция Президента Азербайджана Ильхама Алиева загнала Пашиняна в тупик и он, в панике, потерявшись с мыслями, признался перед миллионами зрителей, что Карабах - это действительно Азербайджан.

Армянский премьер в своем выступлении сказал: "...Кавказское бюро вынесло решение, что Карабах является территорией Азербайджана". Правда, тут же понял, что сказал правду вместо привычной лжи, и добавил: "Armenia, sorry".

Представляем вашему вниманию данный видеосюжет: