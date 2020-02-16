https://news.day.az/politics/1203580.html Армянская певица Пашиняну: Ты - просто ноль, ничтожество!

Армянская певица Пашиняну: Ты - просто ноль, ничтожество!

Политика, 16 февраля 2020 15:29 434

Готова провалиться сквозь землю от стыда, потому что из-за какого-то уклониста мне приходится опустить голову.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила популярная армянская певица, поэт-песенник Анна Ховнер, говоря о поведении премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время его встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прошедшей в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Никол Пашинян, если домочадцы скажут тебе, что это было блестящее выступление, не верь им. Не отрывайся вдруг от реальности и знай: ты - просто ноль, ничтожество!" - заявила армянская певица.

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