Армянская певица Пашиняну: Ты - просто ноль, ничтожество!

Готова провалиться сквозь землю от стыда, потому что из-за какого-то уклониста мне приходится опустить голову.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила популярная армянская певица, поэт-песенник Анна Ховнер, говоря о поведении премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время его встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прошедшей в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Никол Пашинян, если домочадцы скажут тебе, что это было блестящее выступление, не верь им. Не отрывайся вдруг от реальности и знай: ты - просто ноль, ничтожество!" - заявила армянская певица.