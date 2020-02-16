Баку, перекресток перед зданием Центральной Избирательной Комиссии. Десятки полицейских, застопоренное движение автомобилей, недовольные водители, скучающие пассажиры, улыбающиеся журналисты и блогеры, напряженные кандидаты в депутаты.

Все, как всегда - радикальная оппозиция решила провести митинг перед Центризбиркомом, хотя жаждущим и страждущим официальные структуры внятно, конкретно и чуть ли не пальцах объяснили, что не стоит собираться перед зданием ЦИК и горланить призывы вкупе с лозунгами: если уж радикалам и проигравшим в выборах так уж невтерпеж выразить свои чувства, то пожалуйте в Локбатан, соберите хоть сто тысяч граждан и проведите хоть митинг, хоть сидячую акцию протеста.

Нет же - наэлектризованная кучка ринулась к зданию Центризбиркома, дабы, по мнению агрессивно настроенных недовольных, властям неповадно было.

Малочисленной толпой попыталась управлять "независимая журналистка" Хадиджа Исмаилова, и даже начала давать интервью собравшимся вокруг нее молодым журналистам - но тут произошло обыденное явление, и журналисты убежали за "жареным фактом".

А "факт" тот был примитивен и нагл: молодая "журналистка-блогерша" Фатима Мовламлы, приставив свой смартфон к лицу одного из полицейских, кричала: "Знаешь, а у тебя нос большой!". Потом она решила измерить нос другого полицейского, а в конце одиночного шоу плюнула в него.

... Несколько бывших кандидатов в депутаты, а также многочисленные блогеры, просто носители смартфонов, зеваки, а также горстка оппозиционных политиков попытались провести очередную незаконную акцию протеста в Баку. Они планировали собраться перед зданием Центральной Избирательной Комиссии, помахать транспарантами, вдоволь накричаться и доказать самим себе, что они-де самые настоящие демократы и коллаборационистским лыком щиты их неистовые души.

Если проанализировать события последних дней, то можно заметить представляющую определенный интерес деталь: проигравшие кандидаты и поддерживающие их "блогеры" начали неистовствовать после пресс-конференции глав мисси наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Председатель миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами в Азербайджане Питер Тейлор завуалированно призывал недовольных к акциям протеста перед зданием ЦИК.

Ситуация только на первый взгляд необычна: как же, главнонадзирающий за соответствием азербайджанских парламентских выборов европейским стандартам просил недовольных результатами голосования "не поддаваться эмоциям и не идти на нарушения действующего законодательства". Но г-н Тейлор также обнадежил недовольных, что мол, не тушуйтесь, заграница вам поможет и т.д.

Питер Тейлор неоднократно говорил, что ему очень не нравится характеристика БДИПЧ как "полиции ОБСЕ".

Критика со стороны этой структуры в адрес Азербайджана, недвусмысленный и менторский тон, эсхалотические поучения на тему "Вот такая у вас должна быть демократия и вообще, вы просто обязаны проводить выборы по такой схеме" - обычный тон "европолицейских" в Баку.

Нынешние реалии неоднократно доказали, что ОБСЕ и ее многочисленные структуры, особенно БДИПЧ не прочь заигрывать с местной оппозицией, намеками и мессиджами направлять ее протест в адрес властей - якобы "для активизации и стимулирования демократических процессов? А также конкретизации и актуализации реальной конкурентной политической борьбы".

При этом, "европолицейские" ОБСЕ и ПАСЕ утверждают, что они ни к коей мере не призывают граждан Азербайджана к несанкционированным митингам, пикетам и акциям неповиновения.

Да, это так - они действуют тонко, без откровенных призывов, ведь во дворе 21 век, Азербайджан не потерянная страна, живем в Европе и вопреки всем утверждениям местной коматозной оппозиции, во время выборов в парламент хотя и были отдельные нарушения закона, ЦИК рассмотрел жалобы, аннулировал результаты в нескольких избирательных округах.

Потому и достаточно было намекнуть группе недовольных и считающих свой проигрыш результатов грубейший подтасовок - а таких в любом государстве и во время любых выборов исключительно немало - пройти бодрым маршем к зданию Центризбиркома и там высказать наболевшее.

Вы скажете - так это незаконно, акция не получила разрешения и санкцию соответствующих официальных структур? Ну и что, ответит бакинский офис ОБСЕ, они вовсе не при делах, проигравшие кандидаты сами пошли туда, а вот БДИПЧ их действия вовсе не одобряет и всего лишь "морально поддерживает".

Одним словом - политика двойных стандартов, перемешанная к анормально расширенным и неверным толкованием функции мисси наблюдателей, искажение мандата представительства ОБСЕ.

Акция горстки недовольных же превратилась в лакмусовую бумажку как для местной радикальной оппозиции, так и для их покровителей. Эти "защитники демократии, борцы за права человека и носители европейских ценностей" на деле оказались совершеннейшими маргиналами, уповающими на ирреальные догмы конвульсивного либертарианства.

Неприглядная изнанка покровителей "из цивилизованного Запада", аберрации на тему "несвободных выборов", крики и вопли перед зданием Центризбиркома - вот и весь потенциал ринувшихся на политические баррикады выборов проводников "истинных идей".

Напомним, что Исполнительная власть города Баку четыре дня тому назад ответила на обращение партий "Мусават", REAL, организации D 18 и независимых кандидатов в связи с проведением митинга.

Мэрия, в свою очередь, рассмотрела обращение и разрешила провести митинг 16 февраля с 15.00 до 17.00 на территории учебно-тренировочной базы ФК "Нефтчи" на улице 28 мая в поселке Локбатан.

Ранее партии "Мусават", REAL, организация D 18 и независимые кандидаты обратились в ИВ Баку для проведения митинга на площади перед станцией метро "28 Мая" (перед памятником Дж.Джаббарлы).

Что касается самой акции, то она выдохлась, даже не начавшись - все свелось к истерике "могучей кучки", окруженной десятками представителей СМИ. Особенно, стрингеров и фрилансеров многочисленных YouTube-каналов "независимых блогеров" и таких же "журналистов", нашедших убежище на Западе.

Информация о задержании полицией в преддверии незаконной акции, запланированной на 15:00, председателя РЕАЛ Ильгара Мамедова, лидера движения D18 Руслана Иззятли и других активистов, не соответствует действительности, так как до настоящего времени никто не был доставлен в управления и отделы полиции столицы.

Об этом заявил глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

"Возможно, что во время профилактических мероприятий кто-то был вывезен с территории сотрудниками полиции. Это не должно означать, что их задержали. Отметим, что сообщалось, что, если будет предпринята попытка провести митинг или шествие в месте, не согласованном с ИВ города Баку, это будет считаться незаконной акцией, будут приняты все необходимые меры для пресечения", - сказал Захидов.

Внеочередные выборы в парламент страны проведены, ЦИК обнародовал свои решения о некоторых нарушениях во время голосования и принял самые строгие меры к нарушителям - вплоть до отмены результатов в пяти избиратель округах. Многочисленные международные наблюдатели, международные организации, политики и эксперты заявили, что выборы были демократическими, процесс волеизъявления граждан был активным и результаты показывают намерение властей еще боле демократизировать общество.

И это есть главный результат выборов.

Недовольные же могут оспаривать результаты законными путями и средствами, а не криками, воплями и провоцированием полиции для применения силовых методов воздействия против особо ретивых маргиналов.

Но не подобными акциями, как вислологичный соберун перед зданием Центризбиркома.

Хотя что это было?

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az