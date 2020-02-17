В связи с парламентскими выборами в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 177 обращений.

Об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сказал председатель Комиссии Мазахир Панахов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он подчеркнул, что до сегодняшнего дня было рассмотрено 97 обращений, добавив, что в итоге все обращения будут рассмотрены.

Напомним, что 9 февраля в Азербайджане были проведены парламентские выборы.