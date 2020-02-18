https://news.day.az/politics/1204236.html Мазахир Панахов: Все обращения в связи с выборами будут серьезно рассмотрены
Мазахир Панахов: Все обращения в связи с выборами будут серьезно рассмотрены
Если после подачи жалобы у жалобщика вновь появятся материалы о нарушениях, то он может представить их в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Азербайджана.
Об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сказал председатель Комиссии Мазахир Панахов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Панахов отметил, что ЦИК серьезно расследует все жалобы: "Время на рассмотрение жалоб еще есть. Все жалобы будут серьезно рассмотрены, и будут приняты соответствующие решения".
Напомним, что 9 февраля в Азербайджане были проведены внеочередные парламентские выборы.
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