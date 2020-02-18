Если после подачи жалобы у жалобщика вновь появятся материалы о нарушениях, то он может представить их в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Азербайджана.

Об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сказал председатель Комиссии Мазахир Панахов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Панахов отметил, что ЦИК серьезно расследует все жалобы: "Время на рассмотрение жалоб еще есть. Все жалобы будут серьезно рассмотрены, и будут приняты соответствующие решения".

Напомним, что 9 февраля в Азербайджане были проведены внеочередные парламентские выборы.