Между Россией и Азербайджаном существует серьезное экономическое сотрудничество, что является основой отношений и взаимодействия на долгие годы вперед.

Об этом сказал Trend старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков, передает Day.Az.

Он отметил, что связи между Россией и Азербайджаном достаточно активно развиваются: "Существует сотрудничество в рамках Каспийского региона, прикаспийское сотрудничество, имеется взаимодействие, в котором Азербайджан выступает своеобразным хабом между Россией и другими государствами, в частности имею в виду транспортно-логистический проект "Баку - Тбилиси - Карс". Безусловно, такого рода экономическое сотрудничество позволяет говорить, что существует прочная база экономической кооперации. Помимо экономической кооперации, существует и взаимодействие в других сферах. В частности и в России, и в Азербайджане будет отмечаться событие, которое чтится как в Москве, так и в Баку, и на всем постсоветском пространстве - это 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим следует отметить, что на этом фоне наименее развитой сферой двусторонней коммуникации между Россией и Азербайджаном видится гуманитарное сотрудничество, которое нуждается в развитии, как на уровне укрепления сотрудничества между университетами, так и на уровне укрепления коммуникаций между научными заведениями и общественными организациями. Это то, что является требованием времени, и то, что практически все страны мира развивают. Это то, в чем сегодня нуждаются российско-азербайджанские отношения".

Владимир Аватков считает, что существующая разница в понимании отдельных геополитических проблем также не мешает развиваться и военно-техническим связям Москвы и Баку: "На сегодня имеются контракты новейших вооружений российского производства. Данная сфера также является перспективной, как и сфера совместной разработки новейших технологий и не только в военной сфере".

Азербайджан, по словам эксперта, постепенно становится довольно мощным транспортным хабом: "Азербайджан соединяет Север и Юг, Запад и Восток, и в этом есть большой потенциал сотрудничества между двумя государствами. Большое поле для сотрудничества России с Азербайджаном возможно и в связи с расширением китайской концепции "Один пояс, один путь", и вообще самого понятия "Шелковый путь".

Что касается инвестиций, то, по мнению Владимира Аваткова, проблем с инвестиционным климатом как в Азербайджане, так и в России нет: "Основная линия коммуникаций в этом контексте проходит через крупные экономические структуры, в том числе с государственным участием. Единственное, что можно отметить, - это необходимость развития сотрудничества между средним и малым бизнесом и различными группами стартапов. И вообще, одной из приоритетных задач в этом контексте должно быть развитие коммуникаций между людьми и социально активными экономическими группами".

В заключение политолог сказал, что в контексте обновления политической системы в Азербайджане, в частности после проведенных внеочередных парламентских выборов и реформ со стороны руководства Азербайджана, важно, чтобы российское и азербайджанское общество еще лучше понимали друг друга, чтобы совместно выстраивать планирование на долгую перспективу, в том числе на научном и общественном уровнях.