ЦИК Азербайджана рассматривает обращения по парламентским выборам - ОБНОВЛЕНО
На заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана в связи с парламентскими выборами были вынесены на обсуждение обращения по 99-му Шамкирскому сельскому округу, 27-му Сабунчинскому второму округу, 121-му Лачинскому округу.
Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Принято решение о направлении их в соответствующие окружные избирательные комиссии на рассмотрение.
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16:17
Началось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана в связи с парламентскими выборами, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Председатель ЦИК Мазахир Панахов объявил заседание открытым.
Он отметил, что на заседании будут рассмотрены обращения в связи с парламентскими выборами.
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