На заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана в связи с парламентскими выборами были вынесены на обсуждение обращения по 99-му Шамкирскому сельскому округу, 27-му Сабунчинскому второму округу, 121-му Лачинскому округу.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Принято решение о направлении их в соответствующие окружные избирательные комиссии на рассмотрение.

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16:17

Началось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана в связи с парламентскими выборами, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов объявил заседание открытым.

Он отметил, что на заседании будут рассмотрены обращения в связи с парламентскими выборами.