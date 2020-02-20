На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комисии (ЦИК) Азербайджана была рассмотрена жалоба в связи с 125-м Зангилан-Губадлинским избирательным округом.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе заседания было отмечено, что в обращении сообщается о ряде правонарушений на нескольких избирательных участках.

Член ЦИК Тофиг Гасанов сообщил, что в ходе расследования было установлено, что на некоторых участках действительно были допущены нарушения.

Он сообщил, что это дает законные основания объявить результаты выборов по первому, 10-му, 13-му, 32-му, 36-му, 37-му, 38-му, 39-му, 40-му, 55-му, 59-му участкам недействительными. Гасанов предложил аннулировать итоги выборов по этим участкам. Предложение было принято в результате голосования.