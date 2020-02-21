Государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию, подписание более 20 документов, а также совместной декларации, говорит о том, что Азербайджан входит в число государств, которым доверяет Европейский Союз.

Об этом сказал Trend американский политолог Грэг Вайнер (Greg Weiner), передает Day.Az.

Политолог отметил, что отныне перспектива участия Азербайджана в различных программах ЕС более очевидна: "Есть вероятность того, что подписанная совместная декларация повлияет в дальнейшем и на сотрудничество Азербайджана с НАТО, что тоже очень существенно. Как мы знаем, НАТО реализует много программ, участие в которых может принести Азербайджану массу политических и экономических дивидендов".

Американский эксперт считает визит Президента Азербайджана в Италию очень серьезным событием, который, в частности, повлияет на укрепление сотрудничества в рамках проекта "Южного газового коридора" (ЮГК): "Это даст Италии огромные возможности стать газовым хабом Европы. Кроме того, Италия является третьей экономикой Европы, что, в общем, тоже немаловажно.

Италия также является страной-членом НАТО, прямой и тесный диалог которой с Азербайджаном, я думаю, говорит о высоком положении Баку на международной политической арене. Если страна-член НАТО подписывает с Азербайджаном декларацию о стратегическом сотрудничестве - это значит, что доверие к официальному Баку также очень высокое. И это, вне всякого сомнения, делает визит Ильхама Алиева очень значимым".

Согласно его словам, очевидно, что Азербайджан рассматривается Италией как полноправный партнер, а после того как заработает ЮГК, Азербайджан может стать страной-партнером Европейского Союза.

По мнению политолога, инвесторы всегда смотрят на стабильность, гарантии и следование государства всевозможным договоренностям, и Азербайджан соответствует всем этим критериям. А после государственного визита главы Азербайджана в Италию инвестиционный интерес к Азербайджану значительно вырастет.