Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Италию был крайне важным и значимым.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, этот визит вносит вклад в дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

"Церемония официальной встречи Президента Азербайджана с итальянским коллегой на государственном уровне, а также проведенные встречи с государственными и правительственными руководителями говорят о высоком уровне отношений между двумя странами. Эта церемония вновь продемонстрировала внимательное отношение Италии к Азербайджану", - сказа Мамедов.

Депутат сообщил, что встречи, проведенные главой государства в рамках визита, достигнутые соглашения имеют крайне важное значение как для Азербайджана, так и для Италии.

"Мнения, озвученные в ходе встреч, сотрудничество, охватывающее все сферы деятельности, обсуждение энергетической безопасности Европы, в частности Италии, транспортных вопросов, и самое главное, нагорно-карабахской проблемы Азербайджана были крайне важными. В ходе встреч были озвучены мнения в связи с деструктивной позицией Армении, из-за которой все еще не урегулирован конфликт. Высокопоставленные государственные чиновники Италии в своих выступлениях выражали поддержку территориальной целостности Азербайджана и сожаление, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта затягивается", - отметил Эльман Мамедов.

Он подчеркнул, что подписание Совместной декларации "Об усилении многомерного стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией" особо важно для обеих стран.

"Между Азербайджаном и Италией имеется тесное сотрудничество. Однако, этот документ определяет будущие направления стратегического партнерства между двумя странами, говорит о том, что двусторонние отношения вышли на качественно новый уровень. В Декларации есть пункт, предусматривающий взаимную поддержку в рамках международных организаций. Документ показывает, что между Италией и Азербайджаном налажены дружба и партнерство", - сказал Эльман Мамедов.