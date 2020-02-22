На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с итогами парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля, было рассмотрено обращение в связи с 30-м Сураханским избирательным округом.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в обращении говорилось о допущенных на некоторых избирательных участках правонарушениях.

Член ЦИК Ильхам Мамедов сообщил, что в ходе расследования на упоминавшихся в обращении участках не было выявлено никаких нарушений. В связи с этим он предложил оставить решение окружной избирательной комиссии (ОИК) в силе.

Предложение было принято большинством голосов.