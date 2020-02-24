https://news.day.az/politics/1205952.html В ЦИК Азербайджана началось очередное заседание в связи с парламентскими выборами
В ЦИК Азербайджана началось очередное заседание в связи с парламентскими выборами
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) началось заседание в связи с итогами парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, заседание объявил открытым председатель ЦИК Мазахир Панахов. Он сообщил, что в ходе заседания будут рассмотрены обращения в связи с итогами выборов.
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