В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) началось заседание в связи с итогами парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, заседание объявил открытым председатель ЦИК Мазахир Панахов. Он сообщил, что в ходе заседания будут рассмотрены обращения в связи с итогами выборов.