Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении ряда военнослужащих Государственной пограничной службы орденом "Рашадат" третьей степени.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В распоряжении говорится, что военнослужащие Государственной пограничной службы - генерал-лейтенант Джабраилов Асиф Микаил оглу, генерал-лейтенант Халилов Аскер Сабир оглу, генерал-лейтенант Таги-заде Фархад Сабир оглу награждаются орденом "Рашадат" третьей степени за особые заслуги в обеспечении территориальной целостности, безопасности и охраны государственной границы Азербайджана.