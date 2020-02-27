https://news.day.az/politics/1206896.html Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих пограничной службы
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих пограничной службы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении ряда военнослужащих Государственной пограничной службы орденом "Рашадат" третьей степени.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В распоряжении говорится, что военнослужащие Государственной пограничной службы - генерал-лейтенант Джабраилов Асиф Микаил оглу, генерал-лейтенант Халилов Аскер Сабир оглу, генерал-лейтенант Таги-заде Фархад Сабир оглу награждаются орденом "Рашадат" третьей степени за особые заслуги в обеспечении территориальной целостности, безопасности и охраны государственной границы Азербайджана.
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