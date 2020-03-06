"Независимая газета" под армянским прицелом: кто убивает свободу слова в России

Вопиющий скандал произошел накануне в российской медийной сфере, после которого в очередной раз был поднят вопрос о защите свободы слова и прав журналистов. Речь идет о "Независимой газете", которая опубликовала статью "Сумгаитская трагедия. С чего начиналось и как это было", где подробно были описаны события 32-летней давности в азербайджанском городе Сумгаит, передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru.

Автор, впервые ссылаясь на архивные документы КГБ, рассказал, как армянские провокаторы при поддержке определенных сил устроили погромы в одном из интернациональных городов Советского Союза в 1988 году. При чем, факты, приведенные в статье, опирались на следственные документы и протоколы КГБ, в которых упоминается особая роль армянской церкви в подготовке боевиков для погромов, что фактически стало первой ласточкой на пути распада СССР.

Однако, уже сразу после публикации статьи, армянский посол в РФ Вардан Тоганян, а далее и армянская диаспора начала невиданное давление на сотрудников газеты. Сначала претензиями выступил посол Армении в России, который в своем обращении в Генпрокуратуру и Роскомнадзор, обвинил газету в разжигании межнациональной вражды. Далее подключились армянская диаспора и всесильное лобби южнокавказской страны, засевшие как спрут в ключевых органах российской власти.

В ход пошли, как это обычно бывает, многочисленные угрозы, апофеозом которых стали увольнения двух заместителей главного редактора - Андрея Рискина и Аркадия Ханцевича - людей достаточно известных в медийной сфере.

Однако, возмущение у многих вызвало то, как свобода мысли и слова может стать угрозой для профессиональной деятельности в нашей стране. По сути, созданный как бастион независимой мысли еще в 1990-м году НГ, через 30 лет встала перед угрозой быть лишенной права на свободу слова.

Армянская лобби посягнуло на святая святых демократии - свобода слова в России еще никогда не была под таким моральным грузом унижения как сегодня. Это не просто инициированное иностранным государством давление на медийный орган федерального масштаба, но и атака на независимое слово, на свободу выражения мысли россиян.

В XXI веке в то время, когда одна из федеральных газет подвергается обструкции иностранного государства, мы видим почти гробовое молчание журналистских профсоюзных организаций, Союза журналистов России и Москвы. Однако, удивительно, то, как эти же организации не упускают возможности стоять горой при малейшем нарушении прав журналистов из так называемого либерального стана, открыто подражающих западной идеологии "демократии", и "свободы слова", которая составляет антагонизм с российскими интересами.

И все это происходит ровно тогда, когда на родине того же самого армянского посла идет массовая атака на русский язык, сопровождавшаяся запретом на трансляцию российских телеканалов, которые по мнению властей в Ереване, несут угрозу армянской государственности. И никто этим не возмущается. А так называемая газета всех армян России "Еркрамас" безапеляционно возвышает нацистов третьего рейха, не брезгуя лозунгами как "Ни дня борьбы против турков", разжигая вражду на национальной почве. Естественно, многочисленные обращения Роскомнадзору обратить на этот цинизм армянской диаспоры внимание остаются безответными.

Это еще не говоря, какая антироссийская пропаганда развернута армянскими властями, откровенно заискивающих с Западом и состоящих на прислужничестве своих соросовских хозяев.

Вопрос наезда армянским лобби на "Независимую газету" - это не только атака на независимую мысль в нашей стране, но и вызов свободе слова и доступу к информации в российском общественном мнении.

Армянские СМИ и сегмент соцсетей ликуют, в России же думающая часть медийного общества негодует: ведь по сути, получается, что ни один из российских журналистов не защищен от посторонней угрозы, даже если он входит в руководство СМИ федерального масштаба.

В эти дни в России с подачи президента Владимира Путина идут дебаты о внесении в конституцию положений о "государствообразующей роли русского народа", постулаты которого сводятся к тому, что русский народ исторически объединил вокруг себя другие народы и создал конкретное государство. Однако, Россия исторически была создана русским народом как национальное русское государство.

История с наездом на "Независимую газету" показывает, что, хоть и русские, как созидательный народ имеет право называться государствообразующим, но, похоже, не мы сегодня хозяева своей страны, отнюдь не мы...