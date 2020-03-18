Азербайджан как пример для всей Европы

Ситуация, сложившаяся сегодня в связи с пандемией коронавируса, поставила перед странами мира немало вопросов. Это и способность противостоять чрезвычайным обстоятельствам, и умение властей принимать оперативные решения, и готовность общества к форс-мажорным ситуациям, и так далее.

Как свидетельствуют публикации в зарубежных СМИ, во многих странах, в том числе, самых развитых, ответы на эти вопросы вызывают затруднения. В результате принимаемые ими, причем принимаемые достаточно запоздало меры не дают должных результатов, о чем говорит статистика распространения вируса и смертности, ширящаяся паника, а также радикальность выносимых решений. Речь, например, об объявлении полного карантина, приостановке жизнедеятельности в ряде стран, введении комендантского часа и так далее.

Но более всего обращают на себя внимание панические настроения среди населения, выражающиеся в опустошении прилавков магазинов. Потому что это говорит о неуверенности граждан в том, что завтра в результате закрытия границ и жесткой изоляции им будет чем накормить своих детей. Продовольственная безопасность - это то, что волнует сегодня людей не меньше чисто медицинской составляющей пандемии.

Встает ли такой вопрос перед гражданами Азербайджана?

Сразу отметим, что никакой паники и ажиотажа в местных магазинах не наблюдается. Зайдя в любой супермаркет, можно убедиться, что продажа идет не более активно, чем обычно это бывает перед праздником Новруз. Хотя массовые торжества и отменены, в каждом доме в Азербайджане этот любимый всеми праздник будет отмечаться, невзирая ни на какие вирусы.

Для сохранения подобной картины есть все основания, подкрепленные экономическими показателями.

Как уже неоднократно отмечал Президент Ильхам Алиев, "для Азербайджана основной задачей является обеспечение продовольственной безопасности". Это одна из основных задач азербайджанской экономики.

На днях министр экономики Микаил Джаббаров, комментируя возросшую покупательскую активность, подчеркнул, что в Азербайджане нет проблем в связи с удовлетворением спроса населения на товары повседневного пользования, в том числе на продукты питания. По его словам, в настоящее время в торговых сетях, магазинах и на складах имеется достаточный запас товаров повседневного спроса, в том числе продуктов питания, и оснований для паники нет.

По оценкам специалистов, Азербайджан способен удовлетворить свои внутренние потребности по многим наименованиям продовольственной продукции. Так, анализ продовольственного баланса показывает, что уровень самообеспеченности по зернобобовым достигает 70 процентов, по картофелю - 87,8 процента, в целом по овощам - 112 процентов, по мясу и мясным продуктам - 82,5 процента, по яйцам - 101,8 процента, по молоку и молочным продуктам - 86,2 процента и так далее. То есть страна полностью обеспечена продовольствием, что стало возможно также благодаря развитию местного производства. Кроме того, имеются резервы, предназначенные для форс-мажорной ситуации. Но мы все надеемся, что до этого не дойдет.

"Государство во главе с Президентом Ильхамом Алиевым приняло все превентивные меры, которые могут оградить нашу страну от широкого распространения вирусной инфекции. Конечно, происходящее в мировой экономике не может не коснуться и нас, но это влияние будет незначительным", - сказал в беседе с Day.Az доктор экономических наук, профессор, депутат Милии Меджлиса (парламента) Руфат Гулиев.

Депутат отметил, что в последние годы Президент Ильхам Алиев последовательно проводит политику поддержки развития малого и среднего бизнеса (МСБ), импортозамещения и экспортоориентированности экономики. Поставлена цель довести долю МСБ в ВВП до 50 процентов.

По словам экономиста, населению Азербайджана не стоит беспокоиться о том, что из магазинов пропадут продукты первой необходимости. Не исключено, что найдутся дельцы, которые попробуют, пользуясь ситуацией, искусственно завышать цены, но против них будут приниматься жесткие меры. Государство будет пресекать подобные действия жестко и не позволит никому играть на проблеме. Мощности азербайджанской экономики, золотовалютных резервов страны вполне достаточно для того, чтобы обеспечивать людей продовольствием, и оснований для паники нет, считает парламентарий.

"Те, кто распространяют панические настроения и дезинформируют граждан, должны знать, что нарушают закон и будут наказаны. Азербайджанское государство делает все необходимое для обеспечения населения продовольственными и непродовольственными товарами в этот сложный для всего мира период. Нашей экономики возникшие проблемы коснутся в намного меньшей степени, чем у наших соседей или даже у стран Европы. Не надо паниковать, надо спокойно продолжать выполнять свой гражданский долг, стараться соблюдать решения и рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров и оберегать себя и своих близких", - заключил Руфат Гулиев.

Лейла Таривердиева