Продовольственная безопасность - это стратегический вопрос для любой страны. В ее основе лежит вовсе не наличие средств на наводнение рынка импортной продукцией на любой вкус. Основу продовольственной безопасности составляет местное производство.

В Азербайджане подход к этому вопросу находится в центре экономической политики.

За 9 месяцев 2019 года Азербайджан экспортировал сельскохозяйственной продукции на 501,5 млн. долларов (без учета переработанной продукции). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт продукции АПК увеличился на 16,3 процента, сообщают местные СМИ со ссылкой на Минсельхоз.

За девять месяцев экспортировано 390,176 тыс. тонн овощей и фруктов местного производства на сумму 389,843 млн. долларов.

В 2018 году прирост экспорта агропромышленной продукции составил 23,9 процента. Причем, значительную часть экспорта АПК составили азербайджанские помидоры, пользующиеся большим спросом на зарубежных рынках.

Отметим, что экспорт овощей и фруктов за отчетный период составил 2,6 процента общего объема экспорта страны.

По данным статистики по состоянию на июль, за первое полугодие объем ненефтяного экспорта Азербайджана достиг 1 млрд. 133 млн. долларов, что на 17 процентов больше, чем в предыдущем году. И снова основное место заняли помидоры, золото и хлопок. Пользуются спросом у импортеров также азербайджанский фундук, вишня, продукция химической промышленности и электроэнергия.

Отметим, что в пятерку наиболее крупных импортеров азербайджанской продукции вошли не только традиционные партнеры, как Россия, Турция и Грузия, но и европейские страны - Швейцария и Италия. Что свидетельствует о том, что продукция Made in Azerbaijan уже находит пути к европейскому потребителю. Продолжает расти число стран, где открываются торговые дома Азербайджана.

О чем говорят вышеприведенные цифры? Не только о росте экспортных возможностей, но в первую очередь о расширении местного производства, что в контексте вопроса продовольственной безопасности приобретает первостепенное значение. Если страна позволяет себе наращивать экспорт собственной продукции, это говорит о росте производства в первую очередь. Ведь главное - насыщение внутреннего рынка, а экспорт - это уже второй этап. Процесс импортозамещения по ряду видов продукции практически завершился, по некоторым - находится на стадии быстрого развития.

Как отметил в своей статье, размещенной в газете "Xalq" в начале ноября министр сельского хозяйства Инам Керимов, если в период восстановления независимости Азербайджана показатель самообеспечения продовольствием, в частности по молочной и мясной продукции составлял 30-35 процентов, то сейчас это 90 процентов. А уровень самообеспечения по всем видам овощей и фруктов превышает 100 процентов.

Чтобы убедиться в реальности приведенных главой ведомства показателей, достаточно зайти в ближайший супермаркет. Наверняка, каждый обращал внимание, как за последние годы менялся ассортимент отделов мясной и молочной продукции. Постепенно местная продукция занимает все больше места, вытесняя зарубежные аналоги, кстати, не пользующиеся спросом. Спросом у населения пользуется продукция местных производителей. Потребители предпочитают местный творог, молоко или сметану, которые сегодня практически не уступают по качеству импортным аналогам, зато доступнее по цене.

Не менее обнадеживающе выглядит и ситуация с производством мясной продукции. Рост числа производителей растет, соответственно, у азербайджанского потребителя расширяется выбор среди местных производителей.

Спрос на местную продукцию наблюдается и в овощных отделах.

Таким образом, можно констатировать, что благодаря местному производству в Азербайджане создан надежный фундамент продовольственного обеспечения населения и устранены угрозы и вызовы, которые могут иметь место в этой стратегической сфере экономической политики государства.

Обеспечение продовольственной безопасности требует расширения местного производства и снижения зависимости от импорта, сказал в беседе с Day.Az азербайджанский эксперт по вопросам экономики Вугар Байрамов.

По словам эксперта, в Азербайджане в последние годы достигнуты серьезные результаты в вопросе обеспечения продовольственной безопасности. Начался процесс импортозамещения, и на сегодня местные предприятия производят значительную часть продуктов питания первоочередной важности.

Если сравнить ситуацию до падения мировых цен на нефть и сегодняшнюю, можно увидеть большую разницу, отметил наш собеседник. До 2014 года Азербайджан импортировал более 80 процентов продовольственных товаров. За прошедшие же пять лет этот показатель сократился на более чем 20 процентных пунктов и наблюдается быстрый рост местного производства. Параллельно наблюдается рост показателей в экспорте продукции ненефтяного сектора. Если в 2015 году ненефтяной экспорт составлял примерно 1 млрд. долларов, то сегодня этот показатель приблизился к 2 млрд. долларов, сказал Байрамов.

"Задача обеспечения потребностей населения страны за счет местного производства остается приоритетной. Местная продукция должна составлять большую долю в удовлетворении потребностей населения в продовольствии. В этом плане внедрение нового механизма субсидирования предпринимателей и поддержка местного производства говорит о том, что вопрос укрепления продовольственной безопасности и дальше будет оставаться для Азербайджана в приоритете", - подчеркнул Вугар Байрамов.

Лейла Таривердиева

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