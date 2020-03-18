https://news.day.az/politics/1213691.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадиль-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадиль-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги - ФОТО
18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадиль-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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